In aula si è verificato un acceso scontro tra il sindaco e le opposizioni riguardo ai servizi per minori. Le opposizioni hanno deciso di abbandonare la seduta, accusando il primo cittadino di mostrare scarso rispetto e di non rispettare le regole democratiche durante il dibattito. La discussione si è protratta con toni forti e confronti diretti, creando un clima di tensione tra le parti.

Le opposizioni abbandonano l’aula e attaccano il sindaco Matteo Piuri, accusandolo di scarso rispetto e di mancanza di democrazia. È successo nell’ultimo consiglio comunale, mentre il primo cittadino stava illustrando la dichiarazione di voto a nome del gruppo di maggioranza sul regolamento per i servizi per minori del Piano di Zona di Seregno. Si tratta di un documento che molti Comuni hanno già approvato da tempo e sul quale, di fatto, non ci sono margini di intervento perché qualsiasi eventuale modifica comporterebbe automaticamente il ritorno in tutti i Consigli coinvolti. Per questo il sindaco Piuri ha spiegato di avere avuto qualche dubbio sulla necessità di sottoporlo alla Commissione regolamenti, ma lo ha comunque fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Servizi per minori, è caos in aula. Scontro tra sindaco e opposizioni

Articoli correlati

Caos nell'aula del Senato, le opposizioni contro Ronzulli: "Non presieda più l'aula"Un ulteriore battibecco tra le opposizioni e la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, è nato in aula dopo lo scontro tra il ministro delle...

Askatasuna, scontro in aula sui fatti di Torino tra accuse e sedie abbandonate: è caos in consiglio comunaleDue sospensioni, un'uscita di praticamente tutti i consiglieri dall'aula, provocazioni continue tra maggioranza e opposizione, con tanto di richiami...

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni: aprono il 31 marzo le procedure di conferma e accreditamento nel Catalogo telematico; All'Aquila confronto sui servizi residenziali per i minorenni; Servizi per minori; Servizio Civile Universale 2026.

Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni: aprono il 31 marzo le procedure di conferma e accreditamento nel Catalogo telematico. Miglietta: Diamo stabilità alle famiglie ...Servizi educativi per minori da 0 a 3 anni: aprono il 31 marzo le procedure di conferma e accreditamento nel Catalogo telematico. Miglietta: Diamo stabilità alle famiglie. Decisivo il coordinamento t ... ilikepuglia.it

Parte la nuova fase del Fse con servizi digitali completi, ma l’Italia resta divisa. Nella nostra regione bassa adesione, operatori non pienamente abilitati e criticità nella digitalizzazione sanitaria - facebook.com facebook

Come orientarsi nella scelta di una clinica odontoiatrica: aspetti da valutare tra costi, servizi e trasparenza x.com