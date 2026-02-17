Calabria maltempo e rifiuti | scontro tra sindaco e assessore dati alla mano sulla gestione dell’emergenza

Il sindaco di Calabria, Stasi, e l’assessore Straface si sono affrontati pubblicamente a causa delle difficoltà nel gestire i rifiuti durante il maltempo. Straface ha accusato Stasi di non aver coordinato correttamente le operazioni di smaltimento, portando a un aumento delle esondazioni di rifiuti nelle strade. Nei giorni scorsi, i dati ufficiali mostrano un aumento del 30% nelle discariche sovraccariche, creando tensione tra le due figure politiche.

La Calabria al Centro di una Polemica sulla Gestione dei Rifiuti: Straface Contesta il Sindaco Stasi. L’assessore regionale Pasqualina Straface ha replicato fermamente alle accuse del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, riguardo a presunti blocchi nella gestione dei rifiuti, in un momento di particolare difficoltà per la Calabria a causa del maltempo. La polemica si concentra sulla reale capacità del territorio di smaltire i rifiuti nonostante le avverse condizioni climatiche e solleva interrogativi sulla collaborazione tra istituzioni e sulla gestione complessiva dell’emergenza. L’Emergenza Maltempo e le Difficoltà Operative.🔗 Leggi su Ameve.eu

"Trucco dell'asilo": è scontro tra Germania e Grecia sulla gestione dei migrantiNelle recenti settimane, si sono intensificate le tensioni tra Germania e Grecia sulla gestione dei migranti, dopo l'annuncio di un accordo tra Berlino, Roma e Atene.

Leggi anche: La Dc esprime solidarietà alla sindaca di Lugo: "Minacciata durante la gestione dell’emergenza maltempo"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.