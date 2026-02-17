Calabria maltempo e rifiuti | scontro tra sindaco e assessore dati alla mano sulla gestione dell’emergenza
Il sindaco di Calabria, Stasi, e l’assessore Straface si sono affrontati pubblicamente a causa delle difficoltà nel gestire i rifiuti durante il maltempo. Straface ha accusato Stasi di non aver coordinato correttamente le operazioni di smaltimento, portando a un aumento delle esondazioni di rifiuti nelle strade. Nei giorni scorsi, i dati ufficiali mostrano un aumento del 30% nelle discariche sovraccariche, creando tensione tra le due figure politiche.
La Calabria al Centro di una Polemica sulla Gestione dei Rifiuti: Straface Contesta il Sindaco Stasi. L’assessore regionale Pasqualina Straface ha replicato fermamente alle accuse del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, riguardo a presunti blocchi nella gestione dei rifiuti, in un momento di particolare difficoltà per la Calabria a causa del maltempo. La polemica si concentra sulla reale capacità del territorio di smaltire i rifiuti nonostante le avverse condizioni climatiche e solleva interrogativi sulla collaborazione tra istituzioni e sulla gestione complessiva dell’emergenza. L’Emergenza Maltempo e le Difficoltà Operative.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sindaco Corigliano-Rossano, interventi sull'argine crollato del Crati(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 17 FEB - Siamo intervenuti sui primi cinque tratti di argine crollato (del fiume Crati ndr.) e stiamo intervenendo sul sesto. Stiamo rafforzando il tratto dietro l'abitat ... msn.com
Il sindaco di Corigliano-Rossano replica alle accuse dell’assessore regionale e punta il dito contro Arrical e la RegioneIl sindaco di Corigliano-Rossano replica alle accuse dell’assessore regionale e punta il dito contro Arrical e la Regione ... cosenzachannel.it
L’associazione lancia l’allarme a seguito delle ondate di maltempo che hanno gravemente danneggiato le coste di Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna: «Servono misure di sostegno, ristori rapidi e strumenti straordinari per le imprese colpite» facebook
Maltempo in Calabria, nel Vibonese frane, alberi caduti e strade chiude. Forti precipitazioni e vento hanno reso critica la situazione su alcune tratte #ANSA x.com