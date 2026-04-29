Debiti con il Comune | arriva la piattaforma per pagare online con lo sconto

Lunedì 4 maggio alle 11, nei locali della Biblioteca Comunale "Franco La Rocca" di Agrigento, sarà presentata agli addetti ai lavori la piattaforma telematica per la gestione digitale della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinata dal regolamento approvato dal.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Fisco, disponibile online la nuova “Situazione debitoria”: come consultare e pagare i debiti fiscaliDal 7 aprile 2026 è online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria" dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Consiglio comunale approva all'unanimità il Regolamento per la Definizione agevolata dei tributi; Notizie - Indirizzi per la rateizzazione straordinaria e temporanea dei debiti delle società sportive nei confronti dell’Ente; Rottamazione delle tasse comunali, a Palermo i debiti si potranno pagare a rate senza interessi: ecco quando; Arriva in Consiglio il Regolamento che avvia la nuova rottamazione dei debiti: ecco come sarà.

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Resta però ancora in piedi il concordato preventivo per il rientro dai debiti #Sassari - facebook.com facebook

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