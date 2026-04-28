Rottamazione tributi dal 4 maggio apre la piattaforma | si potranno scegliere debiti e rate da pagare senza sanzioni

Dal 4 maggio sarà possibile accedere alla piattaforma online dedicata alla rottamazione dei tributi comunali. I contribuenti di questa città potranno scegliere quali debiti eliminare senza sanzioni e interessi, oltre a definire un piano di pagamento rateizzato. La procedura permette di regolarizzare la posizione tributaria e di pianificare i pagamenti in modo più flessibile. La piattaforma resterà aperta per le adesioni e le scelte fino a una data successiva non ancora comunicata.

Si apre una nuova fase per i contribuenti agrigentini. Dal 4 maggio sarà attiva la piattaforma per aderire alla rottamazione dei tributi comunali con la possibilità di definire i debiti senza sanzioni e interessi e di scegliere un piano di rateizzazione. Ad anticiparlo è stato il consigliere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Rottamazione delle tasse comunali, a Palermo i debiti si potranno pagare a rate senza interessi: ecco quandoL'amministrazione comunale dice che è "tecnicamente pronto", i consiglieri però ancora non lo hanno visto: stiamo parlando del regolamento per la... Debiti col Comune? Parte la rottamazione. I privati potranno pagare senza sanzioniPesaro, 15 aprile 2026 – Il Comune aderirà alla “rottamazione“ dei tributi locali, misura resa possibile dalla legge di bilancio 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rottamazione di multe e tributi locali, via libera dal Comune di Salerno: esulta il centrodestra; Nuova sanatoria fiscale 2026, puoi azzerare sanzioni e interessi della TARI con il condono comunale: ecco le novità; Rottamazione tributi locali, consiglio a Baretta: studi l’Aquila; Imu non versata, accertata evasione per 9 milioni di euro: Palazzo Moroni pronto a far scattare le cartelle esattoriali. Arriva la rottamazione locale gestita dall’AdER, ecco come cambiaIl Ministero dell’Economia e delle Finanze dà il via libera all’eventuale rottamazione locale gestita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che sarà uguale per tutti. Vediamo cosa cambia. money.it Tributi comunali, Scarlino Futura: L’amministrazione preveda misure di rottamazioneScarlino Futura presenta un'interrogazione al Comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, sulla rottamazione dei tributi ... grossetonotizie.com C'è tanta confusione, in questi giorni, quando si parla di rottamazione. A Palermo (e non solo) alcuni tributi restano al momento fuori: quali e perché. - facebook.com facebook