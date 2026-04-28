Rottamazione tributi dal 4 maggio apre la piattaforma | si potranno scegliere debiti e rate da pagare senza sanzioni

Da agrigentonotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 maggio sarà possibile accedere alla piattaforma online dedicata alla rottamazione dei tributi comunali. I contribuenti di questa città potranno scegliere quali debiti eliminare senza sanzioni e interessi, oltre a definire un piano di pagamento rateizzato. La procedura permette di regolarizzare la posizione tributaria e di pianificare i pagamenti in modo più flessibile. La piattaforma resterà aperta per le adesioni e le scelte fino a una data successiva non ancora comunicata.

Si apre una nuova fase per i contribuenti agrigentini. Dal 4 maggio sarà attiva la piattaforma per aderire alla rottamazione dei tributi comunali con la possibilità di definire i debiti senza sanzioni e interessi e di scegliere un piano di rateizzazione. Ad anticiparlo è stato il consigliere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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