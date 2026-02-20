Nel 1956, la morte di Filippo de Pisis porta alla nascita di Vittorio Corsini, che ora si confronta con la sua arte a Farsettiarte a Milano. La mostra al Portichetto di via Manzoni, vicino a via Spiga, mette in scena un dialogo tra pittura e scultura, evidenziando le affinità tra le loro poetiche. Corsini e de Pisis condividono un modo di esprimersi attraverso forme e colori, come si può vedere nelle opere esposte. La mostra raccoglie lavori che riflettono le loro visioni artistiche e il loro rapporto creativo.

Nel 1956, quando Filippo de Pisis muore, nasce Vittorio Corsini. S’incontrano ora da Farsettiarte a Milano (Portichetto di via Manzoni, angolo via Spiga), dove va in scena un dialogo pittura-scultura tra due poetiche affini: ’White Peaks and Colored Ice. Vittorio Corsini parla con Filippo de Pisis’, fino al 25 marzo. "Distanti per storia e generazioni - scrive Arianna Baldoni nel testo critico della mostra - sono accumunati da una coincidenza di destino (syntychia)". Termine certo più familiare allo psicoanalista Carl Gustav Jung che ai lettori contemporanei. Ma a loro segnaliamo, alla fine del percorso espositivo con ’Dalie e gladioli’ di de Pisis, 1933, la risposta data da Corsini con i suoi quadri monocromi attraversati da dispositivi a led, nei quali rallenta il gesto pittorico, spiegando lui stesso: “La velocità, il gesto impulsivo, la pennellata sicura e l’intenzionalità sono diventate per me elementi distinti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dialogo tra Corsini e de Pisis. Poetiche affini a ’Farsettiarte’

