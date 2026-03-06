a villa belfiore il film del regista ferrarese melloni progetto che ha coinvolto gli studenti della de pisis

Un film che invita a ritrovare il rapporto autentico con la natura. Domani alle 16.30, presso Villa Belfiore di Ostellato, sarà proiettato il film " A come agricoltura ", diretto dal regista ferrarese Eugenio Melloni (foto). Il film, riconosciuto come "official selection" al 78esimo Festival internazionale del cinema di Salerno, è nato da un progetto didattico-educativo costruito dal regista stesso insieme alla direttrice scientifica Maria Cristina Osti. La realizzazione del film ha coinvolto gli studenti della Scuola media De Pisis di Ferrara e i loro professori durante l’anno scolastico 2020-2021. Il film tratta tematiche contemporanee, affrontando temi urgenti come la sostenibilità e il ritorno alle radici, attraverso un linguaggio visivo e narrativo coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

