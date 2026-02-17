le manovre di vincenzo de luca per diventare sindaco di salerno

Vincenzo De Luca ha avviato una serie di mosse politiche per candidarsi a sindaco di Salerno, spinto dall’ambizione di restare al centro dell’attenzione locale. La sua strategia include incontri con diversi esponenti della sua fazione e lanciare segnali chiari di intenti, anche se questo rischia di mettere in difficoltà il Partito Democratico. La tensione tra De Luca e il partito cresce, poiché il PD si trova ora a dover negoziare con altri alleati del centrosinistra senza sapere se potrà contare sul suo supporto. La competizione si fa più serrata mentre il tempo per trovare un accordo si riduce.

Nel fine settimana Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania per il Partito Democratico, durante una diretta sui suoi canali social ha proposto un programma di investimenti e politiche per la città di Salerno. La diretta è solo l'ultimo di una serie di indizi piuttosto evidenti del fatto che De Luca sta da tempo cercando di crearsi lo spazio e la possibilità di fare un mandato da sindaco di Salerno, che è la sua città: per lui sarebbe il quinto mandato dopo quelli svolti tra il 1993 e il 2015.

Vincenzo De Luca vuole prendersi Salerno dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, "ricreazione finita"Dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli, si riaccende l’attenzione su una possibile candidatura di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno.

Con le dimissioni di Vincenzo Napoli si palesa Vincenzo De Luca: Salerno ritorna al passato?Con le recenti dimissioni di Vincenzo Napoli, si apre una nuova fase nella politica di Salerno, con il possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città.

