De Luca denuncia pressioni sulle liste | Tentano di condizionare il voto ma siamo pronti a raccogliere 10mila firme in 48 ore

Il comitato Sud Chiama Nord ha segnalato pressioni e intimidazioni durante la presentazione e l’ammissione delle liste elettorali a sostegno del sindaco Federico Basile. De Luca ha dichiarato di aver ricevuto pressioni volte a influenzare il voto, ma ha annunciato di essere pronto a raccogliere 10.000 firme in 48 ore. La situazione riguarda la fase di preparazione delle candidature in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Sud Chiama Nord denuncia un clima di “pressione e intimidazione” nella fase di presentazione e ammissione delle liste elettorali a sostegno del sindaco Federico Basile. È quanto emerge da un comunicato stampa del movimento e dalle dichiarazioni rese in diretta Facebook dal leader Cateno De Luca.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Comunali, scontro sulle firme: 14 liste esentate grazie a De Luca?? Cosa sapere L'assessorato regionale esenta 14 liste di Sud chiama Nord dalla raccolta firme elettorali. La fuga in avanti di Schlein: "Pronti al voto anticipato". Ma è stallo sulle primarie"Siamo pronti" a votare in qualsiasi momento, annuncia come di dovere Elly Schlein. Approfondimenti e contenuti Comunali Messina, Cateno De Luca: Tentano di condizionare ammissione liste, non ci fermerannoSud chiama Nord denuncia, in una nota, quello che definisce il clima di pressione e intimidazione che si sta tentando di creare attorno alla fase di presentazione e ammissione delle liste a sostegno ... ilsicilia.it EleMe 2026, Cateno De Luca: Tentano di condizionare la fase di ammissione delle listeMESSINA. Sud Chiama Nord denuncia il clima di pressione e intimidazione che si sta tentando di creare attorno alla fase di presentazione e ammissione delle liste a sostegno della candidatura di Fede ... letteraemme.it