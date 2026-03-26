La segretaria del partito ha dichiarato di essere pronta a votare in qualsiasi momento, sottolineando che i risultati del referendum hanno indicato l'esistenza di una maggioranza alternativa. Tuttavia, ha precisato che questa maggioranza non è ancora rappresentata in ambito politico. La discussione sulle primarie è ancora in corso, mentre si registra un certo stallo tra le parti coinvolte.

"Siamo pronti" a votare in qualsiasi momento, annuncia come di dovere Elly Schlein. "I risultati del referendum hanno mostrato che esiste una maggioranza alternativa – dice la segretaria dem –, ma è una maggioranza che non è ancora politica. Il nostro obiettivo è lavorare affinché lo diventi per battere Meloni alle prossime elezioni ". E per farlo si fa sempre più strada la soluzione delle primarie, lanciate dall’ex premier 5 Stelle Giuseppe Conte e recepite di nuovo ieri dalla leader del Nazareno che ci ha costruito sopra la propria fortuna. Primarie accolte ieri con cautela anche dall’ex ministro dem della cultura Dario Franceschini che, prospettando ipotesi di desistenza coi 5 Stelle, è stato il primo suggeritore della riforma elettorale con premio di maggioranza perseguita dal centrodestra, ma gradita anche al Nazareno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La fuga in avanti di Schlein: "Pronti al voto anticipato". Ma è stallo sulle primarie

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