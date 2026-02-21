Disponibile il trailer ufficiale della quarta stagione de La vita segreta delle mogli mormoni
Disney+ ha pubblicato il trailer della quarta stagione di “La vita segreta delle mogli mormoni”, serie che ha riscosso grande successo. La nuova stagione promette rivelazioni sorprendenti e momenti intensi, con protagoniste che affrontano sfide personali e familiari. La produzione, molto attesa dai fan, si prepara a tornare con storie più profonde e colpi di scena inaspettati. La data di uscita è fissata per il prossimo mese.
Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione della serie candidata agli Emmy, La vita segreta delle mogli Mormoni. L’attesa nuova stagione debutterà giovedì 12 marzo con tutti i 10 episodi, in esclusiva su Disney+ a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. La posta in gioco per il #MomTok è più alta che mai, mentre la loro sorellanza affronta le conseguenze della loro crescente fama. Quando Taylor viene annunciata come The Bachelorette e Jen e Whitney partecipano a Dancing with the Stars, la competizione crea caos, le tentazioni aumentano e le tradizioni vengono stravolte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
