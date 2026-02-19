Bambino sordo aggredito in biblioteca insieme al padre | Gli dava fastidio la sua voce l’ha sbattuto sul divano

Raffaele Senese ha raccontato a Fanpage.it di un episodio violento avvenuto lunedì pomeriggio nella biblioteca “Santa Croce” di Reggio Emilia. L'uomo ha preso suo figlio, che ha problemi di sordità, per i capelli e lo ha sbattuto sul divano perché gli dava fastidio la sua voce. La scena si è svolta davanti ad altri presenti, che non sono intervenuti subito. Senese ha denunciato l’aggressione, che ha lasciato sia lui che il bambino molto scossi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Raffaele Senese racconta a Fanpage.it l'aggressione nella biblioteca "Santa Croce" di Reggio Emilia lunedì pomeriggio a lui e a suo figlio con problemi di sordità: "Un uomo ha preso mio figlio per i capelli e l'ha sbattuto sul divano. Poi quando sono arrivato io mi ha messo le dita negli occhi". La violenza lunedì a Santa Croce in via Adua: L'uomo era infastidito dal tono di voce alto del ragazzino disabile. Il genitore: All'improvviso ha preso la mia testa tra le mani e ha premuto con forza.