Durante il suo spettacolo al Super Bowl, Bad Bunny ha portato sul palco energia e passione. Ha condiviso con il pubblico la cultura portoricana, celebrandola con orgoglio. Tra musica e messaggi, ha anche lanciato un richiamo all’unità tra le diverse comunità degli Stati Uniti. La sua performance è stata apprezzata e ha lasciato il segno tra gli spettatori.

Il cantante portoricano ha celebrato la storia e la cultura della sua isola, con un messaggio politico di unità a tutta l'America Nello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl il cantante portoricano Bad Bunny ha rubato la scena al resto della finale del campionato statunitense di football con un quarto d’ora di canzoni che hanno celebrato la cultura e la musica latine, in un’esibizione commentata come una delle più riuscite e sorprendenti di sempre. Bad Bunny, che è il cantante più famoso al mondo grazie al successo del suo album Debí tirar más fotos, uscito nel 2025, ha cantato il suo reggaeton d’autore interamente in spagnolo, come non era mai successo prima, e si è rivolto alla fine in un appello a tutta l’America, latina e nordamericana, come a un un unico popolo (il video completo dello spettacolo è qui). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl è stato all’altezza delle aspettative

Durante l’intervallo del Super Bowl LX, Bad Bunny ha regalato uno spettacolo che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl.

¿Por qué la elección de Bad Bunny en la Superbowl es revindicativa

