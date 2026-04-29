Ddl Roma Capitale la Lega rilancia | funzioni legislative anche ad altri comuni
La Lega ha presentato una proposta per estendere le funzioni legislative che attualmente spettano a Roma Capitale anche ai comuni capoluogo delle città metropolitane. La proposta mira a coinvolgere più amministrazioni locali nel processo legislativo, ampliando così il ruolo di alcuni enti territoriali. La questione è al centro di un dibattito tra le forze politiche, con diverse opinioni sulla possibilità di applicare questa modifica.
La Lega rilancia per riconoscere funzioni legislative non solo a Roma Capitale ma anche ai comuni capoluogo di città metropolitane. Lo fa con un odg al ddl costituzionale (che va verso il primo via libera a Montecitorio) a prima firma Igor Iezzi. Sull’odg il governo si era rimesso all’Aula ed è stato approvato a maggioranza. Si impegna il governo a valutare “ulteriori iniziative normative di rango costituzionale volte a riconoscere anche ai comuni capoluogo di città metropolitane funzioni pari a quelle riconosciute all’ente Roma Capitale”. “Presenteremo una pdl per riconoscere le funzioni legislative ai Comuni capoluogo di città metropolitane”, annuncia Iezzi dopo il voto.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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