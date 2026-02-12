Tifosi nel capitale sociale delle società sportive la Lega insiste | ddl incagliato per il niet di Lotito

La Lega di calcio continua a spingere per coinvolgere di più i tifosi nelle società sportive. La proposta di inserire i supporter nel capitale sociale di club, sia professionisti che dilettantistici, resta bloccata in Parlamento da quasi due anni. La legge, pensata per rafforzare il legame tra tifosi e squadre, ancora non trova il via libera, nonostante l’insistenza della Lega. La proposta è ferma a causa del veto di Lotito, che ha fatto bloccare il disegno di legge.

Una proposta per potenziare l’ azionariato popolare, prevedendo l’ingresso dei tifosi nel capitale sociale delle società sportive sia professionistiche che dilettanistiche, che però è ferma in Parlamento da quasi due anni. È il disegno di legge n. 1120, quello con le “ disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive”, che è stato approvato alla Camera il 23 aprile 2024 ma non è ancora approdato in Senato. Un iter che sembrava essersi sbloccato pochi giorni fa. La questione è tra Lega e Forza Italia. Quindi tra chi ha proposto il testo, il capogruppo leghista Riccardo Molinari, e chi ora chiede tempo, il capogruppo azzurro in Senato Maurizio Gasparri, a causa di alcuni aspetti su cui Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio, non sarebbe d’accordo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

