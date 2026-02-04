Inaugurazione della mostra fotografica ASCARELLI UN NOME E UNA STORIA LUNGA 150 ANNI

Sabato 7 febbraio si è aperta la mostra fotografica dedicata a Giorgio Ascarelli, un nome che ha segnato la storia del Napoli. La giornata è iniziata con la presentazione del libro scritto da Nico Pirozzi, edito da Edizioni dell’Ippogrifo, intitolato “Giorgio Ascarelli il visionario che inventò (il) Napoli”. La sala si è riempita di appassionati e storici, tutti curiosi di scoprire di più su questa figura poco conosciuta ma fondamentale per la città.

Sabato 7 febbraio presentazione del volume scritto da Nico Pirozzi ed edito per i tipi delle Edizioni dell'Ippogrifo "GIORGIO ASCARELLI IL VISIONARIO CHE INVENTO (IL) NAPOLI". L'evento, in programma sabato 7 febbraio, alle ore 11, nella sala Litza Cittanova Valenzi della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino, sarà introdotto dalla presidente della Fondazione, Lucia VALENZI. A dialogare con l'autore saranno, invece, il giornalista del quotidiano "la Repubblica", Antonio CORBO, e la sociologa Clelia CASTELLANO, dell'Università Suor Orsola Benincasa. L'ex presidente del Napoli, Corrado FERLAINO, presente alla manifestazione, porterà una propria testimonianza Napoli e il Napoli.

