Un uomo ha condannato con fermezza un episodio di violenza, definendolo un gesto orribile e raccapricciante. Ha sottolineato come tale atto rappresenti un insulto alla memoria della Brigata ebraica, esprimendo il suo disappunto senza lasciar spazio a interpretazioni o motivazioni. La sua dichiarazione mira a sottolineare la gravità dell’accaduto e il rispetto verso le figure storiche coinvolte.

“Si tratta di un gesto orribile, che condanno nel modo più assoluto e che non da oggi, suscita in me solo raccapriccio e orrore, anche perché la violenza è un insulto alla memoria della Brigata ebraica”. Così Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, commenta la notizia del fermo di un giovanissimo, che sarebbe responsabile degli spari del 25 aprile al Parco Schuster e che si dichiara appartenente alla Brigata ebraica. “Non conosco questa persona, non ne ho mai sentito parlare e non ha nulla a che fare con noi – chiarisce Romano – La nostra è una realtà milanese, che ha piccole diramazioni, a Parma e in poche altre realtà, ma a Roma non esiste una rappresentanza ufficiale nostra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Davide Romano: "La violenza è un insulto alla memoria della Brigata ebraica"

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