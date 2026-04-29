Davide Epis la rinascita sullo snowboard dopo l’incidente

Un giovane atleta di 20 anni, originario della provincia di Bergamo, ha subito un grave incidente che ha messo a rischio la sua carriera sportiva. Nonostante le conseguenze dell’incidente, ha deciso di riprendere a praticare lo snowboard, scegliendo questa disciplina come forma di riabilitazione e ripresa. Ha iniziato a partecipare a competizioni di snowboard paralimpico, dimostrando grande determinazione nel tornare ad allenarsi e a competere.

Articolo. Un grave incidente non ha fermato il 20enne bergamasco, che ha trovato nello snowboard paralimpico la sua strada di rinascita e ambizione Lo sport è un simbolo di vita, soprattutto quando il destino ti volta le spalle. Nei momenti più bui può accompagnarti sulla strada giusta e guidarti verso traguardi che difficilmente avresti anche solo immaginato. Anzi, lo sport diventa l’occasione per crescere e cancellare cicatrici che altrimenti resterebbero impresse per sempre sulla pelle, trasformandoti magari in una persona diversa. Lo sport ha rappresentato un punto focale per Davide Epis, costretto a lottare dopo un grave incidente avvenuto il 6 marzo 2022, quando lo scooter che lo accompagnava lo ha portato all’amputazione del piede sinistro e alla frattura esposta del femore.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Davide Epis, la rinascita sullo snowboard dopo l’incidente Notizie correlate Leggi anche: Sulle piste della vita, Davide Bendotti e la rinascita nello sport dopo l’incidente Davide Epis rinuncia alle Paralimpiadi: per il bergamasco frattura al braccio sinistro dopo una caduta in allenamentoBergamo, 6 marzo – Per la spedizione azzurra dello snowboard le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sembrano stregate ancora prima di iniziare.