Davanti sembra un abito sobrio e quasi severo Poi Nicole Kidman si gira e tutto cambia

Durante la sfilata Chanel Cruise 202627, tenutasi in una location davanti all’oceano, l’attrice era seduta in prima fila. Indossava un abito che, da davanti, appariva sobrio e quasi severo. Tuttavia, quando si è girata, l’intera percezione dell’outfit è cambiata, rivelando dettagli e sfumature diverse. L’evento ha attirato l’attenzione di molti presenti e dei media, grazie anche alla presenza di figure note del mondo dello spettacolo.

D avanti all’Atlantico, in prima fila alla sfilata Chanel Cruise 202627 firmata Matthieu Blazy, Nicole Kidman sceglie un abito che sembra raccontare una storia univoca. Nero, maniche lunghe, scollo drappeggiato, lunghezza al polpaccio. Un esercizio di rigore assoluto. Poi si gira. E inizia un racconto diverso. Lo stile di Nicole Kidman. guarda le foto Chanel Cruise e la schiena nuda di Nicole Kidman. Sul retro, la scollatura scende fino al punto vita. Al centro della schiena, tenuto da una sottile catena dorata, un ornamento di piume nere si posa sulla colonna vertebrale come un gioiello. Teatrale quanto basta, mai eccessivo. Nicole Kidman di schiena alla sfilata Chanel Cruise a Biarritz.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Davanti sembra un abito sobrio e quasi severo. Poi Nicole Kidman si gira, e tutto cambia Notizie correlate Nicole Kidman a 58 anni, l’abito trasparente che lei si può permettereLa scandalosa quanto persistente ossessione per tutto ciò che è sheer, audace, non smette di fare breccia nel cuore delle fashionistas di tutto il... Nicole Kidman cambia vita: dopo il lutto diventa doula della morteL’attrice Nicole Kidman sta affrontando un profondo cambiamento nel proprio percorso professionale, decidendo di intraprendere una formazione... Altri aggiornamenti Si parla di: Nicole Kidman in completo trasparente è di una bellezza sconvolgente. Nicole Kidman con décolleté bicolor e l'abito in stile cigno nero Chanel ruba tutti i flash al front row haute coutureNicole Kidman: décolleté bicolor e abito rifinito da piume interpreta lo stile elegante da cigno nero alla sfilata Chanel Haute Couture primavera estate 2026 C’è sempre un attimo, prima che la sfilata ... vogue.it Nicole Kidman a 58 anni, l’abito trasparente che lei si può permettereLa scandalosa quanto persistente ossessione per tutto ciò che è sheer, audace, non smette di fare breccia nel cuore delle fashionistas di tutto il mondo: stagione dopo stagione, passerella dopo ... dilei.it