L’attrice ha annunciato di aver deciso di seguire un percorso di formazione per diventare doula della morte, una figura che assiste le persone nelle fasi finali della vita. La decisione arriva dopo aver attraversato un periodo di lutto personale, spingendola a dedicarsi a questa nuova attività. La sua scelta segna un cambiamento rispetto al lavoro di attrice, senza ancora dettagli sui piani futuri o sul percorso intrapreso.

L’attrice Nicole Kidman sta affrontando un profondo cambiamento nel proprio percorso professionale, decidendo di intraprendere una formazione specifica per operare come doula della morte. Questa scelta nasce da un’esperienza personale molto intensa legata alla perdita della madre, Janelle Ann Kidman, avvenuta nel settembre 2024 proprio durante lo svolgimento della Mostra del Cinema di Venezia, evento al quale l’interprete era stata convocata. Il dolore privato che ha generato una nuova missione sociale. La decisione di dedicarsi all’assistenza per il fine vita è stata alimentata dal vissuto vissuto durante il declino fisico di Janelle Ann Kidman.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicole Kidman cambia vita: dopo il lutto diventa doula della morte

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