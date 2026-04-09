A 58 anni, l’attrice ha scelto di indossare un abito trasparente che ha attirato molta attenzione. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato commenti e discussioni sui social e tra gli esperti di moda. La presenza sulla scena pubblica e le sue dichiarazioni sono state spesso al centro di attenzione, ma questa volta l’attenzione è rivolta soprattutto alla sua scelta di stile.

La scandalosa quanto persistente ossessione per tutto ciò che è sheer, audace, non smette di fare breccia nel cuore delle fashionistas di tutto il mondo: stagione dopo stagione, passerella dopo passerella, red carpet dopo red carpet, palco dopo palco, il vedo-non vedo è oramai da considerarsi quasi un tacito dress code. Tutto ciò che è cool è oggi declinato in sensualità e trasparenza, ed ogni It Girl lo sa bene. Anche meglio Nicole Kidman: in occasione della première di Margo’s Got Money Troubles l’attrice australiana ha voluto dire la sua in merito alla tendenza, e non è certo passata inosservata. Vediamola. Nicole Kidman, le trasparenze che non ti aspetti: il look per “Margo’s Got Money Troubles”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicole Kidman a 58 anni, l’abito trasparente che lei si può permettere

Nicole Kidman, 58 anni: il denim con risvolto e sneakers, un look confortevole e sofisticato conquista Hollywood.Sydney, Australia – Nicole Kidman, 58 anni, è stata avvistata il 15 febbraio 2026 all'aeroporto di Sydney con un outfit che incarna una tendenza...

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Nicole Kidman a 58 anni, l’abito trasparente che lei si può permettereMargo’s Got Money Troubles sta arrivando: all’anteprima di New York Nicole Kidman ha sfoggiato un look del tutto inaspettato, all’insegna delle trasparenze. dilei.it

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Nicole Kidman alla premiere di Margo's Got Money Troubles. x.com

Alle 21:10 “Paddington” di Paul King con Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman | Un giovane orso, migrato dalla giungla del Perù, è accolto dalla famiglia Bond. Riuscirà a salvarsi dall'impagliatore che vorrebbe catturarlo - facebook.com facebook