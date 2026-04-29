Due imprenditori sono stati condannati dopo essere stati coinvolti in un'indagine riguardante sistemi di videosorveglianza a Milano e Roma. Secondo i risultati delle verifiche, si erano offerti per fornire informazioni in cambio di denaro e avevano collaborato anche per motivi ideologici. La loro attività si inserisce in un piano volto a individuare le aree non coperte dalle telecamere nelle due città.

Si erano messi a disposizione per denaro ma anche per affinità ideologica, divenendo pedine di un piano che puntava a mappare i sistemi di videosorveglianza di Milano e Roma rilevando le " zone grigie " non coperte dalle telecamere. Sono stati condannati dalla gup Angela Minerva a due anni e sei mesi e a due anni e due mesi di reclusione due imprenditori brianzoli di 34 e 60 anni che, come emerso nel novembre del 2024 con la chiusura delle indagini, condotte dal Ros dei carabinieri e coordinate dal pm Alessandro Gobbis, avevano scelto di collaborare, anche in cambio di criptovalute, a una presunta attività di " spionaggio " per l’ intelligence russa, senza tuttavia raggiungere obiettivi concreti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dati e dossier per Mosca. Condannati due imprenditori

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