Due imprenditori della provincia di Milano sono stati condannati per aver preso parte a un piano di spionaggio a favore dell’intelligence russa. Secondo le risultanze processuali, avrebbero raccolto e consegnato informazioni attraverso l’utilizzo di dash cam installate sui veicoli di loro proprietà. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha approfondito le attività di sorveglianza e raccolta di dati, concludendo con la condanna dei due imputati.

? Cosa sapere Milano, due imprenditori della Brianza condannati per spionaggio a favore dell'intelligence russa.. Il piano prevedeva l'installazione di dash cam per mappare zone urbane di Milano e Roma.. Due imprenditori della Brianza sono stati condannati stamattina a Milano con pene rispettivamente di 2 anni e 6 mesi e di 2 anni e 2 mesi per un piano di spionaggio a favore dell’intelligence russa. La decisione è stata presa dalla gup Angela Minerva durante il processo con rito abbreviato, chiudendo un caso iniziato nel novembre 2024 quando le indagini del Ros coordinata dal pm Alessandro Gobbis rivelarono contatti diretti tra i due soggetti di 34 e 60 anni e agenti stranieri tramite Telegram.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio russo: due imprenditori condannati per il piano delle dash cam

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