Due imprenditori immobiliari brianzoli di 34 e 60 anni sono stati condannati rispettivamente a due anni e sei mesi e a due anni e due mesi di reclusione. La sentenza è arrivata al termine di un procedimento giudiziario che li vedeva accusati di aver tentato di diventare spie per conto di un rappresentante di un altro paese. Le accuse riguardano attività di spionaggio e tentativo di ottenere informazioni riservate.

Sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 2 mesi due imprenditori di 34 e 60 anni che, come emerso nel novembre del 2024 con la chiusura delle indagini, condotte dal Ros dei carabinieri e coordinate dal pm Alessandro Gobbis, si sarebbero messi a disposizione, anche in cambio di criptovalute, per una presunta attività di "spionaggio" per l'intelligence russa, senza tuttavia raggiungere obiettivi concreti. Lo ha deciso stamani la gup di Milano Angela Minerva nel processo con rito abbreviato. Le accuse contestate I due, secondo le accuse del pool antiterrorismo diretto dal procuratore Marcello Viola e dall'allora aggiunto...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volevano fare le spie di Putin: condannati due imprenditori immobiliari brianzoli

Notizie correlate

Sorpassi spericolati, il tamponamento e la lite finita a pugni in faccia: condannati due giovani brianzoliMonza, 24 Marzo 2024 - Per avere accennato una frenata come reazione alla guida spavalda dell'automobilista che lo precedeva è stato s uperato,...

Leggi anche: Gli imprenditori brianzoli a scuola di IA e cyber security con Marco Camisani Calzolari