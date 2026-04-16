Rosa Maria Ciani alla Camera | il premio all’arte che unisce i popoli

Nella Sala della Regina, all’interno della Camera dei Deputati, si è svolta la cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio Arte, Cultura e Sociale. Durante l’evento è stata premiata Rosa Maria Ciani per il suo contributo nel campo artistico. La sala, cuore delle istituzioni romane, ha ospitato rappresentanti delle istituzioni e personalità legate al mondo culturale. La cerimonia ha celebrato l’impegno nel promuovere l’arte come strumento di unione tra i popoli.

All’interno della Sala della Regina, cuore pulsante delle istituzioni romane presso la Camera dei Deputati, è stata consegnata la seconda edizione del Premio Arte, Cultura e Sociale a Rosa Maria Ciani. L’attrice, che ha radici a San Chirico Nuovo prima di consolidare la propria carriera tra Londra e Roma, è stata celebrata per la capacità di trasformare l’espressione artistica in un ponte verso la collettività durante la cerimonia promossa con il sostegno della Regione Lazio. L’eccellenza lucana nel cuore delle istituzioni. Il riconoscimento, nato dalla volontà dell’associazione Art Global sotto la guida di Angiolina Marchese, ha voluto mettere sotto i riflettori un percorso professionale che non si è fermato ai confini regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rosa Maria Ciani alla Camera: il premio all’arte che unisce i popoli Notizie correlate Cibo come archivio: il rito che unisce i popoliIl cibo si rivela come un archivio storico commestibile che custodisce l’identità dei popoli, trasformando il semplice atto nutrire in un potente... Leggi anche: L'arte come risposta alla violenza, cinquecento studenti protagonisti al premio Maria Celeste Celi Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Castionese Softball, esordio con doppia vittoria a Ronchi; Esercizi di stile | al teatro Libero lo spettacolo che mette in scena il gioco. Rosa Maria Ciani, la modella lucana scelta dal fotografo Copsey per immortalare Roma«Take me to another place» (portami in un altro posto) è il mantra del fotografo inglese che dopo le istantanee in remoto realizzate nel 2021 a San Chirico Nuovo, paese di cui è originaria Rosa Maria, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Basilicata, dalle passerelle della sua Londra alla magia estiva del palco dei Calanchi«La moda? Ho questa passione sin da quando ero piccola»: con queste parole inizia a raccontarsi la modella e attrice Rosa Maria Ciani. Da un piccolo borgo della Lucania, San Chirico Nuovo, paese di ... lagazzettadelmezzogiorno.it 2^ EDIZIONE PREMIO “ARTE, CULTURA E SOCIALE” ALLA CAMERA DEI DEPUTATI: RICONOSCIMENTO ALLA LUCANA ROSA MARIA CIANI TRA LE ECCELLENZE DEL PANORAMA ARTISTICO CONTEMPORANEO https://www.sassilive.it/cultura-e-spett - facebook.com facebook