A Roma la presentazione del docufilm Operazione Batiscafo Trieste di Massimiliano Finazzer Flory

A Roma si terrà la proiezione del nuovo docufilm diretto da Massimiliano Finazzer Flory, intitolato “Operazione Batiscafo Trieste”. La presentazione è prevista presso una sede della capitale, con la partecipazione del regista e di altri protagonisti del progetto. Il film ripercorre alcune fasi dell'operazione condotta con il sommergibile chiamato Trieste. La data e l’orario dell’evento sono stati comunicati dagli organizzatori.

Sarà presentato a Roma il nuovo docufilm diretto da Massimiliano Finazzer Flory, intitolato Operazione Batiscafo Trieste. L’appuntamento è fissato per il 23 aprile presso il Circolo Canottieri Roma, in un evento che unisce cinema, storia e divulgazione scientifica. La proiezione sarà preceduta da un incontro con il regista, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del progetto e del contesto storico raccontato nel film. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Trieste ed è sostenuta da Rai Cinema. Un viaggio nella storia dell’esplorazione degli abissi. Il docufilm ripercorre una delle imprese più straordinarie del Novecento, quella del Batiscafo Trieste, un mezzo subacqueo progettato dallo scienziato svizzero Auguste Piccard.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Roma la presentazione del docufilm “Operazione Batiscafo Trieste” di Massimiliano Finazzer Flory Notizie correlate “Operazione Batiscafo Trieste”, il docufilm di Massimiliano Finazzer Flory presentato alla Camera: a marzo anteprima a Milano e tour negli USAIl cinema a Montecitorio: ma che emozioni con l’ultimo docufilm di Massimiliano Finazzer Flory: “Operazione Batiscafo Trieste”. Il docufilm sul batiscafo Trieste in anteprima all'AristonIl docufilm “Operazione Batiscafo Trieste”, scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory, sarà presentato in anteprima assoluta venerdì 6 marzo... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Presentazione a Roma del Nuovo Docufilm di Massimiliano Finazzer Flory: Operazione Batiscafo Trieste. A Roma la presentazione del docufilm Operazione Batiscafo Trieste di Massimiliano Finazzer FloryAl Circolo Canottieri Roma un appuntamento tra cinema e storia per raccontare l’impresa del Batiscafo Trieste, simbolo di innovazione italiana e protagonista della conquista del punto più profondo deg ... ilgiornale.it In un film la visione pionieristica dell'Operazione Batiscafo TriesteRacconta una storia di scienza, audacia e visione pionieristica la produzione cinematografica Operazione Batiscafo Trieste: una sfida nata per un futuro di pace nel tempo della Guerra Fredda, ... ansa.it