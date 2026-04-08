Banchinamento del Molo Clementino le liste di maggioranza meno FdI ribadiscono il sostegno a Daniele Silvetti

A Ancona, i membri della maggioranza che sostiene il sindaco hanno pubblicamente ribadito il loro appoggio al primo cittadino con un documento firmato. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione politica legata al progetto di banchinamento del Molo Clementino, con le liste di maggioranza, ad eccezione di Fratelli d’Italia, che hanno espresso la loro vicinanza al sindaco.

ANCONA – Attraverso un documento firmato, assessori e consiglieri di maggioranza della sindacatura Silvetti hanno rinnovato la propria fiducia e il proprio sostegno al loro primo cittadino, in questa delicata fase politica. Mancano gli esponenti di Fratelli D’Italia, in vista dell'incontro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Carlo Ciccioli (FdI) favorevole al banchinamento del Molo Clementino "scrive" a Daniele Silvetti: «Prevalga una visione lungimirante e non miope»

Daniele Silvetti ribadisce il proprio No al banchinamento del Molo Clementino: «Ancona non è Miami»ANCONA – Con un post su Facebook il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ribadisce la propria contrarietà al banchinamento del Molo Clementino per...

Temi più discussi: Banchinamento del Molo Clementino, la Regione invia il proprio parere al Mase. Il giudizio è critico; Anche la Regione preoccupata sul Molo Clementino: verificare rischi per la salute; Il consigliere regionale di Avs torna a riflettere sul banchinamento del Molo Clementino; Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: Il parere finale è la bussola.

Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele SilvettiI pareri agli opposti del sindaco e di Carlo Ciccioli sull'opportunità di costruire uno scalo per le grandi navi da crociera poco distante dalla Fincantieri, porta tutti i gruppi di maggioranza, meno ... anconatoday.it

Il consigliere regionale di Avs torna a riflettere sul banchinamento del Molo ClementinoIl consigliere regionale di Avs torna a riflettere sul banchinamento del Molo Clementino. senigallianotizie.it

La stagione crocieristica è appena iniziata, il sindaco ribadisce il no al banchinamento del molo Clementino, Rubini attacca la compagnia - facebook.com facebook

Daniele Silvetti ribadisce il proprio No al banchinamento del Molo Clementino: «Ancona non è Miami» x.com