Come sta Rick Pluimers dopo essersi spezzato i canini cadendo sul pavè | Ho ritrovato i miei denti

Durante l'edizione 2026 della Omloop Nieuwsblad, gara di apertura delle classiche primaverili in Belgio, si sono verificati numerosi incidenti. Tra i partecipanti coinvolti, Rick Pluimers ha subito una caduta che gli ha causato la perdita di alcuni canini, ma successivamente ha riferito di averli ritrovati. La corsa ha visto diversi corridori coinvolti in cadute e scontri lungo il percorso.

Nel corso dell'edizione 2026 della Omloop Nieuwsblad, gara belga che apre la stagione delle classiche primaverili si sono registrati innumerevoli incidenti. Tra cui quello disastroso di Rick Pluimers, schiantatosi sui ciottoli frantumandosi i denti. Un infortunio che si aggiunge ad altri gravi, come la frattura del femore per Stefan Küng e del bacino da parte di Ben Swift.