Brignone shock | Due giorni fa non riuscivo a sciare La gamba non è guarita ho dei pezzi dentro

Federica Brignone ha raccontato il momento difficile dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Due giorni fa, non riusciva nemmeno a sciare. La sua gamba non è ancora guarita completamente, e dice di avere ancora pezzi dentro. La campionessa ha parlato apertamente delle sofferenze e delle difficoltà legate al recupero dall’infortunio, lasciando trasparire quanto sia stato duro tornare in pista.

Federica Brignone dopo l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina racconta le difficoltà e il dolore legato al recupero dall'infortunio. Solo due giorni prima della prova non riusciva a gareggiare.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Federica Brignone Brignone? È pura mitologia. Due giorni fa aveva male alla gamba e ha preso un antidolorifico Federica Brignone ha lasciato il palco senza medaglie, anche se aveva mostrato di essere in forma. Federica Brignone ha rischiato di perdere la gamba, la mamma: “Ho visto solo una volta la caduta, orribile” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Federica Brignone Argomenti discussi: Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon; Olimpiadi discesa libera: bronzo per Goggia, lontana Brignone, terribile incidente per Lindsey Vonn; Lindsey Vonn schock: A Crans Montana ho completamente rotto il crociato; Sofia Goggia, bronzo in discesa libera: vince Johnson, caduta choc per Vonn. Decima Brignone. Brignone, le lacrime della mamma e la gioia del fratello Davide: Due giorni fa non sciava...Il racconto degli ultimi giorni, vissuti con i brividi dalla famiglia di Federica prima di emozionarsi per l'oro nel SuperG alle Olimpiadi a Cortina. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Paolo De Chiesa: Brignone? Questa è mitologia. 2 giorni fa aveva male alla gamba, ha preso un antidolorificoPaolo De Chiesa commenta la straordinaria impresa sportiva di Federica Brignone, che conquista la medaglia d'oro nel superG femminile dello sci alpino ... oasport.it La Tigre si prende il SuperG di Cortina: Federica Brignone vince l’oro sulla pista Olympia. A distanza di 315 giorni dall’infortunio shock (frattura del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del crociato del ginocchio sinistro), la sciatrice valdostana torna - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.