Morte Daniela Ruggi oggi nuovi accertamenti nella torre dove è stato trovato il teschio | si cerca il cellulare

Questa mattina i carabinieri hanno iniziato nuovi controlli vicino alla torre di Montefiorino, dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi. Si cercano indizi sul suo cellulare, che potrebbe aiutare a chiarire cosa sia successo. I rilievi continuano mentre la comunità aspetta risposte sulla vicenda.

Sono iniziati questa mattina gli accertamenti nei pressi della torre pericolante dove è stato ritrovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024 a Montefiorino. Nei prossimi giorni, chi indaga vorrebbe tornare all'interno della struttura pericolante, ma per ora si passa al setaccio la vegetazione attorno alla torre.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo.

A Vitriola di Montefiorino continuano gli scavi nella torre dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa lo scorso settembre.

