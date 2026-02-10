Daniela Ruggi trovato nuovo reperto osseo nella torre dove è stato rinvenuto il teschio

Nei pressi della torre pericolante dove era stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, è stato scoperto un nuovo reperto osseo. Ora si attende l’esito delle analisi genetiche per capire se possa appartenere alla stessa persona.

Nei pressi della torre pericolante dove era stato trovato il teschio di Daniela Ruggi è ora stato rinvenuto un nuovo reperto osseo che dovrà essere sottoposto ad analisi genetiche. Non si sa, infatti, se si tratta di resti attribuibili alla giovane scomparsa a Montefiornino nel settembre del 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo.

Questa mattina i carabinieri hanno iniziato nuovi controlli vicino alla torre di Montefiorino, dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi.

Alla scomparsa di Daniela Ruggi si aggiunge un nuovo misteroIdentificato grazie al Dna il teschio della 32enne scomparsa nel 2024. A Capodanno era stato trovato in bella vista in una zona battuta dagli investigatori all'epoca della scomparsa. Ma del resto del ... today.it

DANIELA RUGGI, NUOVI SOPRALLUOGHI DENTRO LA TORRE DI VITRIOLANuovi sopralluoghi questa mattina a Vitriola di Montefiorino, dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi. Gli inquirenti si sono concentrati di nuovo nella Torre di Pignone, alla ricerca di altr ... tvqui.it

Daniela Ruggi: Un altro reperto osseo è stato ritrovato nel sopralluogo con cani molecolari condotto nell’area della Torre Pignone, il rudere pericolante dove era stato rinvenuto il teschio con un reggiseno. Sarà sottoposto ad analisi genetiche per verificare se - facebook.com facebook

Daniela Ruggi, il cane molecolare a Torre di Pignone alla ricerca di altri resti della 32enne x.com