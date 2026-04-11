Caos Bori in visita al centro di ricerca di Perugia | Umbria al centro della fisica mondiale
Il vicepresidente della Regione Umbria ha visitato ieri il centro di ricerca dell’Università di Perugia dedicato al progetto Caos, che si occupa di onde gravitazionali e sismologia. La visita si è svolta presso il polo di Ingegneria e ha coinvolto le strutture dedicate a queste specifiche discipline scientifiche. Durante l’incontro, sono state illustrate le attività e le innovazioni sviluppate nel centro di ricerca.
Il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, ha fatto tappa ieri al polo di Ingegneria dell'Università di Perugia per visitare il progetto Caos (Center for Applications on Gravitational Waves and Seismology). Un'infrastruttura che, grazie a finanziamenti dell'Ateneo, dell'Istituto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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