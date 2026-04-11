Caos Bori in visita al centro di ricerca di Perugia | Umbria al centro della fisica mondiale

Il vicepresidente della Regione Umbria ha visitato ieri il centro di ricerca dell’Università di Perugia dedicato al progetto Caos, che si occupa di onde gravitazionali e sismologia. La visita si è svolta presso il polo di Ingegneria e ha coinvolto le strutture dedicate a queste specifiche discipline scientifiche. Durante l’incontro, sono state illustrate le attività e le innovazioni sviluppate nel centro di ricerca.