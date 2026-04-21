Giorgia Meloni fa visita allo stand di Elica e delle altre imprese marchigiane al Salone del mobile di Milano

Durante la prima giornata del Salone del mobile di Milano, il presidente del Consiglio ha visitato lo stand di Elica e di altre imprese marchigiane. Ha partecipato a un pranzo riservato nello stand, cucinato dallo chef Stefano Ciotti, e ha incontrato a porte chiuse il management dell’azienda. La visita si è svolta in un contesto di incontri ufficiali e momenti di confronto con i rappresentanti delle imprese locali.

MILANO – Nel corso della prima giornata del Salone del mobile di Milano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un pranzo riservato nello stand di Elica, firmato dallo chef Stefano Ciotti, oltre che a un incontro a porte chiuse con il management dell’azienda, tra cui il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Salone del Mobile, viaggio nel design con Giorgia Meloni fra stand e pubblicoPadiglioni subito affollati all’apertura della manifestazione che si tiene in Fiera Milano fino al 26 aprile e ha subito conquistato visitatori e... Salone del Mobile di Milano, il taglio del nastro a Rho Fiera. Attesa per la premier Giorgia MeloniMilano, 21 aprile 2026 – È stato tagliato questa mattina il nastro della 64esima edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Presidente Meloni a Vinitaly; Vinitaly, Giorgia Meloni visita lo spazio Piemonte; La visita degli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina a Palazzo Chigi, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; Imprenditori del vino delusi da Meloni: Dal governo ci aspettavamo di più. Solovyev insulta Meloni e complica i rapporti tra Russia e Italia: cosa succedeLe parole di Vladimir Solovyev contro Giorgia Meloni hanno inasprito i rapporti tra Russia e Italia in un contesto segnato dalla visita di Zelensky e dall'accordo sul Drone Deal ... notizie.it Meloni-Trump, dalla premier nessun ramoscello d'ulivo: Non l'ho sentito. E risponde alle critiche sul decreto sicurezzaLa presidente del Consiglio non vuole alimentare le polemiche, ma neanche tenta di ricucire. Il caso del bonus agli avvocati che seguono i migranti: Norma di buon senso, mi pare che sui rimpatri vo ... today.it Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari - facebook.com facebook #Iran, #Meloni: Italia a #Hormuz senza #Onu Per me sì, decide Parlamento. Cosa ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda dei giornalisti al Salone del Mobile a Milano - #IranWar x.com