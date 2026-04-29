? Cosa sapere I giovani dello Sporting Arechi a Pellezzano realizzano il corto Pezzo dopo pezzo.. Il progetto finanziato da Sport e Salute S.p.A. coinvolge ragazzi tra i 14 e i 34 anni.. A Pellezzano, i giovani coinvolti nel progetto F.I.M. – Futuro In Mano hanno dato vita al cortometraggio Pezzo dopo pezzo, un’opera nata dalla sinergia tra lo Sporting Arechi e la casa di produzione Tomato Film. L’iniziativa cinematografica rappresenta il punto d’arrivo di un percorso formativo che ha protagonisti ragazzi e ragazze con età compresa tra i 14 e i 34 anni. Il programma, finanziato da Sport e Salute S.p.A., è stato sviluppato dall’associazione sportiva dilettantistica locale in collaborazione con diverse realtà del territorio, puntando a offrire percorsi gratuiti di crescita sociale, educativa e sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dallo sport al cinema: il corto che riscrive il futuro dei giovani

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