Dall' impegno nel volontariato e nel soccorso alla scesa in campo per le comunali | Mirko Bove candidato a sostegno di Vincenzo De Luca

Mirko Bove, vigile del fuoco con un passato ricco di interventi di soccorso e volontariato, si presenta come candidato alle prossime elezioni comunali. Rispondendo alla richiesta di Enzo Maraio, ha deciso di sostenere la candidatura di un esponente politico locale. La sua esperienza include numerosi interventi di salvataggio e assistenza nel corso degli anni, tra cui attività di volontariato con un’associazione umanitaria.