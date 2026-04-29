Dalle morti bianche all’abbandono | la crisi di umanità che ci colpisce

Mirella Verde denuncia problemi di sicurezza nell'area Forotti di Cesano, segnalando la presenza di rischi legati alle morti bianche e all'abbandono di colonie feline. La persona evidenzia situazioni di pericolo in un quartiere della città e si occupa anche di questioni legate all'abbandono di animali. Questi temi sono stati portati all'attenzione pubblica attraverso diverse segnalazioni e interventi.

? Cosa sapere Mirella Verde denuncia rischi sicurezza nell'area Forotti di Cesano e abbandono colonie feline.. L'insegnante collega l'indifferenza verso le morti bianche alla mancanza di tutela per gli animali.. Mentre le cronache locali si concentrano su altri eventi, la giornata odierna dedicata alle vittime del lavoro mette in luce una realtà silenziosa di persone che rischiano la vita per un salario spesso insufficiente. A Cesano, la voce di Mirella Verde, insegnante in pensione e impegnata nella cura della colonia felina locale, si leva con amarezza per denunciare l’assenza di riflessioni pubbliche su un tema troppo spesso ignorato. La sua testimonianza scava nel profondo di quella che definisce una crescente inciviltà, dove il rispetto per la dignità umana e per ogni forma di vita sembra svanire nel quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle morti bianche all’abbandono: la crisi di umanità che ci colpisce Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3 Notizie correlate Usa, tornado colpisce Michigan e Oklahoma: ci sono morti e feritiLe autorità nel sud del Michigan scavano tra le macerie, dopo che un tornado ha provocato la morte di almeno quattro persone, durante violente... "Migliaia di morti all'anno": la crisi invisibile che spaventa l'AsiaÈ una crisi invisibile ma allo stesso tempo una delle emergenze sanitarie più letali e sottovalutate del pianeta. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Giornata per la sicurezza sul lavoro, i morti calano ma restano quasi due al giorno; Giornata mondiale sicurezza sul lavoro 2026: Italia ancora in emergenza tra morti bianche, stress e prevenzione; Nel 2025 nove morti sul lavoro. Uno in più rispetto al 2024, infortuni in aumento del 2%; Già 3 morti bianche nel 2026. Morti bianche. Incidente mortale nella bassa padovanaL’ultimo incidente mortale ieri nella bassa padovana. Un operaio bulgaro di 56 anni, con mansione di autista, è rimasto schiacciato fra due mezzi di trasporto, durante delle operazioni di ... quotidianosanita.it Il corteo ha rappresentato un momento di raccoglimento ma anche di riflessione sul tema delle morti bianche le info e le immagini dell'evento nei commenti - facebook.com facebook Secondo #CislVeneto nel 2025 oltre 70mila denunce di infortuni sul lavoro, quasi 200 al giorno; 111 invece le morti bianche. La fotografia durante l'Attivo dello scorso 27 aprile a Marghera (Ve) x.com