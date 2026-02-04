Migliaia di persone muoiono ogni anno in Asia a causa di una crisi spesso invisibile. Si tratta di un’emergenza sanitaria che passa sotto silenzio, nonostante i numeri siano tra i più alti al mondo. Le cause sono diverse, ma la mancanza di attenzione e risorse rende tutto più difficile. La situazione preoccupa gli esperti, che chiedono interventi immediati per evitare altre tragedie.

È una crisi invisibile ma allo stesso tempo una delle emergenze sanitarie più letali e sottovalutate del pianeta. I riflettori sono puntati sui morsi letali di serpente che ogni anno mietono decine di migliaia di vittime nel cuore dell'Asia, precisamente in India, nel Paese più popoloso del mondo. Qui sempre più persone perdono la vita a causa del veleno inoculato in pochi secondi da rettili pericolosissimi, spesso senza riuscire a raggiungere in tempo una struttura sanitaria adeguata. Campi agricoli, villaggi isolati e strade dissestate fanno da sfondo allo scenario quotidiano di tragedie evitabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Migliaia di morti all'anno": la crisi invisibile che spaventa l'Asia

La riduzione del sodio negli alimenti confezionati sta diventando una realtà.

Ogni anno, molte persone senza dimora perdono la vita a causa di condizioni di vita precarie, tra fame, freddo e degrado.

