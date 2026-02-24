Il brand Italia nel mondo Così il sistema fieristico diventa asset strategico

Il sistema fieristico italiano si distingue come uno degli asset più vitali del Paese, grazie alla sua capacità di promuovere il Made in Italy a livello globale. La crescita di fiere settoriali ha attirato sempre più espositori stranieri, rafforzando l’immagine internazionale dell’Italia. L’attenzione si concentra sulla valorizzazione di settori come la moda, l’arredamento e l’automotive. Questo circuito continua a evolversi, puntando su innovazione e internazionalizzazione.

Il sistema fieristico italiano rappresenta uno degli asset strategici più dinamici e riconosciuti del Paese, capace di porsi come volano internazionale per il Made in Italy in tutti i suoi molteplici aspetti: industriale, culturale, creativo e tecnologico. Le fiere sono motori di internazionalizzazione che, oltre a narrare le eccellenze italiane nel mondo, consentono alle nostre imprese – in particolare alle piccole e medie – di entrare in contatto diretto con buyer, investitori e partner provenienti da tutto il mondo. L’Italia è tra i leader europei del settore e può contare su manifestazioni di rilievo globale che valorizzano i comparti simbolo della nostra identità produttiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

