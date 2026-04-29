Dalle miniere ai pali | il portiere 70enne che sfida il tempo
Un portiere di 70 anni si prepara a scendere in campo durante una partita in Spagna. Si tratta di Ángel Mateos González, che domenica parteciperà alla gara con la squadra del CD Colunga. La sua presenza tra i pali ha attirato l’attenzione, considerando la sua età e il fatto che continuerà a giocare a livello competitivo. La partita si svolgerà in una delle città spagnole, dove il portiere si appresta a sfidare il tempo.
? Cosa sapere Il portiere settantenne Ángel Mateos González giocherà domenica con il CD Colunga in Spagna.. La convocazione premia l'ex minatore per il supporto tecnico fornito durante la stagione.. Il portiere Ángel Mateos González, settantenne ex minatore, scenderà in campo questa domenica per una sfida ufficiale del CD Colunga nel quinto livello del calcio spagnolo. La decisione della squadra asturiana di schierarlo nella gara contro il CD Praviano punta a celebrare la dedizione totale dell’uomo al calcio e al lavoro, rendendolo potenzialmente il calciatore più anziano ad aver preso parte a un incontro ufficiale in Spagna. La scelta non nasce da una semplice operazione di marketing o da un tentativo di attirare l’attenzione mediatica, come ha voluto precisare il club.🔗 Leggi su Ameve.eu
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