La scena si accende ancora una volta con la parata di Gigio Donnarumma, protagonista nel finale di Liverpool-Manchester City. Il portiere del Paris Saint-Germain ha respinto un tiro di Alexis Mac Allister, mantenendo il risultato in bilico. La sua prestazione ha fatto discutere e rafforzato la sua reputazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Guardiola ha difeso il suo modo di giocare coi piedi, ma è stata quella parata a catturare l’attenzione di tutti.

La grande parata di Gigio Donnarumma su Alexis Mac Allister nel finale di Liverpool-Manchester City fa parlare da giorni. Tuttavia, i media si chiedono ancora se il portiere ex Psg sia l’uomo giusto per il gioco di Pep Guardiola. Pep’s reaction to @donnarumma ‘s huge save pic.twitter.com4ifT9afRNn — Manchester City (@ManCity) February 9, 2026 Athletic scrive: Per quanto il gol di Haaland abbia deciso la partita, lo ha fatto anche quella parata. Donnarumma nonostante la deviazione del tiro, è saltato, si è allungato e ha respinto il pallone con un gran colpo. Ha esultato per il suo intervento. “Ha messo una forza incredibile nel salto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma non è più solo il grande portiere tra i pali, Guardiola ne difende il gioco coi piedi (Athletic)

Approfondimenti su Donnarumma Guardiola

Donnarumma, arrivato al Manchester City dopo l’esperienza al Psg, continua a mostrare alcune lacune nelle uscite e nel gioco coi piedi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

'DONNARUMMA IS SO TALL.. HE'S SO HUGE!' | Pep Guardiola

Ultime notizie su Donnarumma Guardiola

Argomenti discussi: Safonov para il quinto rigore di fila, Luis Enrique: Il migliore mai allenato. E Donnarumma?; Joronen e Donnarumma, dal Palermo a Manchester City: quando una parata vale più di un gol; Donnarumma, Guardiola e il City ai piedi di Gigio: E’ il migliore del mondo; I tifosi del Liverpool applaudono Donnarumma quando va in porta, ma lui non risponde: non sa il motivo.

Donnarumma salva il City: la reazione di Guardiola è tutto un programmaLiverpool-Manchester City è stata una partita ricca di emozioni. I Citizens hanno rimontato l'iniziale vantaggio dei Reds grazie alle reti di Bernardo Silva e Haaland ma nel finale la scena se l'è pre ... sportmediaset.mediaset.it

Donnarumma, Guardiola e il City ai piedi di Gigio: E’ il migliore del mondoGigio Donnarumma salva il City con una parata straordinaria contro il Liverpool: rimonta, rigore di Haaland e polemiche arbitrali infiammano Anfield. sport.virgilio.it

Sul palco di TEDxForlì 2025: Luca Bernabei Sognare in grande, cercare il bello il buono il vero, raccontare gli eroi del quotidiano. Rossano Bartolini e Francesca Donnarumma Anche andando controvento (autonomia, disabilità, amore) si può costrui - facebook.com facebook

Tra le tante sciocchezze dette ieri, la più grande l’ha pronunciata proprio #Fabregas “Se la giochiamo così dieci volte, la vinciamo otto”. Chiediamolo a #Buffon, #Marotta, #Lippi, #Capello, #Galliani a chi fa calcio serio. Chiediamolo a #Messi o a #Ronaldo. Tut x.com