Dalle ferita alla memoria viva | un oratorio per i 50 anni del terremoto

Non solo commemorare, ma interrogarsi, ricordare e ricostruire. Dentro e fuori. A cinquant’anni dal terremoto del 1976 in Friuli, nasce Ti ai disegnât sul dret das mês mans, un oratorio originale ideato e curato da Renato Stroili Gurisatti che intreccia musica, poesia e riflessione per dare voce.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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