Il Teatro Mecenate di Arezzo ospiterà martedì 24 marzo alle ore 19.00 la replica dello spettacolo Matteotti – anatomia di un fascismo, una produzione che ha già raggiunto oltre 50.000 spettatori in tutta Italia dal 2024. L’iniziativa vede al centro Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, uniti dalla voce e dalla forza espressiva di Stefano Massini per riproporre la figura di Giacomo Matteotti come simbolo di resistenza democratica. Questa rappresentazione nasce da un’alleanza tra Officine della Cultura e diverse associazioni storiche locali, trasformando il palcoscenico in uno spazio di educazione civica e memoria storica per la comunità aretina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matteotti torna ad Arezzo: 50.000 spettatori e memoria viva

