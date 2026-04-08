A Roma, le Fiat 500 rosse di Enjoy stanno lentamente scomparendo dalle strade della città. La riduzione deriva da una serie di furti, atti di vandalismo e dalla diminuzione complessiva della flotta di veicoli disponibili. La situazione ha portato a un progressivo allontanamento di questi iconici mezzi, che erano molto diffusi nel centro urbano. La questione riguarda sia la sicurezza che la gestione del servizio di sharing.

A Roma le Fiat 500 rosse di Enjoy stanno scomparendo progressivamente dalle strade della Capitale a causa di furti, vandalismi e un calo della flotta. Il urbano dei quartieri centrali e semicentrali della città sta perdendo un elemento iconico. Le vetture rosse gestite da Eni, che un tempo erano una presenza costante, sono diventate ormai difficili da individuare per gli utenti. Nonostante non sia stato annunciato un ritiro strategico ufficiale, il servizio ha subito un’erosione sistematica. La flotta, che all’inizio contava circa mille mezzi, ha una drastica riduzione del numero di auto disponibili per il pubblico. La cannibalizzazione dei veicoli e il mercato nero dei ricambi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: tra furti e roghi spariscono le iconiche Fiat 500 rosse

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