I 100 giorni dalla Maturità Invasione in Piazza dei Miracoli tra riti speranze e goliardia

Il 10 marzo segna l’inizio del conto alla rovescia: sono passati 100 giorni dalla data prevista per l’esame di maturità, un traguardo che coinvolge migliaia di studenti di quinta superiore nella città di Pisa. Tra riti, speranze e momenti di goliardia, in Piazza dei Miracoli si sono svolti eventi e incontri che hanno accompagnato questa fase di preparazione.

Il conto alla rovescia è scatatto ufficialmente ieri, 10 marzo, mancano 100 giorni alla maturità, primo giro di boa della vita per migliaia di studenti di quinta superiore pisani e non. E anche quest’anno piazza dei Miracoli è stata presa d’assalto da ragazzi e ragazze delle scuole superiori arrivati da tutta la Toscana e dalla Liguria in un’atmosfera di gioia, tra sorrisi, scaramanzie e alcune espressioni di goliardia un po’ (troppo) spinte, che hanno fatto storcere il naso ai passanti dalla Stazione alla Torre e ritorno. I "batti cinque", i 100 giri intorno al Battistero e le firme – sempre 100 – raccolte sulle t-shirt bianche sono alcuni dei riti che hanno accompagnato la giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

