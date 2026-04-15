Dalla teoria al CERN | 42 studenti svelano i segreti dell’antimateria

Quarantadue studenti delle classi quinte dello scientifico di un liceo di Sanremo hanno visitato le strutture del CERN a Ginevra nei giorni 13 e 14 aprile. L’esperienza ha previsto un’immersione nelle aree dedicate alla fisica delle particelle, con approfondimenti sulla materia oscura e sull’antimateria. Durante la visita, gli studenti hanno potuto osservare da vicino i laboratori di ricerca e partecipare a spiegazioni sui processi sperimentali.

Quarantadue studenti delle classi quinte dello scientifico del liceo Cassini di Sanremo hanno vissuto un’esperienza immersiva nella fisica delle particelle a Ginevra, visitando le strutture del Cern nei giorni 13 e 14 aprile. Il viaggio rappresenta il culmine di un percorso didattico denominato In viaggio con l’atomo, un progetto extrascolastico che la scuola ha sostenuto con costanza per oltre dieci anni, partendo dai primi appuntamenti formativi avvenuti alla fine di ottobre scorso. Dalla teoria alla fabbrica dell’antimateria: il percorso dei ragazzi sanremesi. L’itinerario scientifico non è stato un semplice tour guidato, ma il risultato di una selezione rigorosa basata sulla partecipazione a un corso propedeutico necessario per accedere ai laboratori più sensibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla teoria al CERN: 42 studenti svelano i segreti dell’antimateria Notizie correlate Scapolan e Candolini svelano i segreti del Noventa, al secondo "Fib Top Team"Noventa blinda la classifica e resta in cima, merito di un percorso straordinario che può contare su nove vittorie su nove. La nuova particella Xi_cc+ simile al protone scoperta al Cern di Ginevra: il ruolo dell'ItaliaGinevra (Svizzera), 17 marzo 2026 – Una nuova straordinaria scoperta degli scienziati del Cern di Ginevra ha rivelato l’esistenza di una particella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Misurata al Cern la massa del bosone W, rientra nelle previsioni; Una nuova misurazione in fisica fondamentale rende ancora più profondo un mistero quantistico; Il CERN ha determinato la massa del bosone W con una precisione senza precedenti; Explorers, Settimana dell'Astronomia 2026 | Il viaggio nel sistema solare è iniziato da. L’antimateria prodotta al CERN ha affrontato il suo primo viaggio fuori da un laboratorioIl trasporto controllato di antiprotoni segna un cambio di paradigma sperimentale e apre nuove prospettive per indagare il mistero della prevalenza della ... lescienze.it Dalla Bergamasca al Cern: un forno all’avanguardia per l’acceleratore di particelle più grande al mondoLa Hts Vacuum Furnaces di Mozzanica ha fornito un impianto innovativo in grado di trattare bobine lunghe 2,5 metri, componenti fondamentali per i magneti superconduttori del Future Circular Collider ... bergamonews.it Un’anomalia da decenni: l’Etna non rientra in nessuna famiglia di vulcani conosciuta. Ora una teoria rivoluzionaria prova a spiegare perché. Tra magma antico e movimenti della crosta, ecco cosa rende unico il vulcano più attivo d’Europa https://bit.ly/ - facebook.com facebook Dalla teoria alla pratica, giorni di addestramento nel viterbese per 10 #vigilidelfuoco abilitati alla guida dei mezzi nautici: manovre tra le acque del lago di Bolsena, del fiume Fiora e al largo di Montalto di Castro per intervenire #lidoveserve sempre con la mass x.com