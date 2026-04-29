Dalla Scozia medievale alla Casa Bianca | perché Trump e Re Carlo sono parenti

Recentemente si è diffusa la notizia che Donald Trump e Re Carlo III potrebbero condividere un antenato comune, collegandoli in modo genealogico attraverso antiche ascendenze europee. Questa connessione sarebbe stata riscontrata analizzando le rispettive origini familiari e le linee genealogiche storiche. La scoperta ha suscitato interesse tra gli appassionati di genealogia, senza che siano state fornite conferme ufficiali da fonti istituzionali o familiari.

Donald Trump e Re Carlo III potrebbero essere parenti. Non si tratta di una boutade o di una suggestione da tabloid, ma di un’ipotesi plausibile emersa da un’accurata ricerca genealogica condotta in occasione della visita del sovrano britannico negli Stati Uniti e dell’incontro con il presidente americano alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il presidente degli Stati Uniti e il monarca britannico avrebbero un antenato comune vissuto nel XV secolo. L’anello di congiunzione sarebbe il terzo conte di Lennox, pronipote di re Giacomo II di Scozia, che regnò tra il 1430 e il 1460. Questa scoperta collocherebbe Trump come cugino di quindicesimo grado di Re Carlo.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dalla Scozia medievale alla Casa Bianca: perché Trump e Re Carlo sono parenti Notizie correlate Re Carlo e Trump: tè alla Casa Bianca per ricucire i rapporti? Cosa sapere Re Carlo e Camilla incontrano Trump alla Casa Bianca il 27 aprile 2026. Leggi anche: Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania