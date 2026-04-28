Il 27 aprile 2026, il re e la regina consorte incontrano l'ex presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. L’obiettivo dell’incontro è discutere di questioni legate all’Ucraina e all’Iran, con l’intento di rafforzare i legami tra i due Paesi. La visita si svolge in un momento di tensione internazionale, con i rappresentanti di Londra e Washington che cercano di coordinarsi su temi di interesse comune.

? Cosa sapere Re Carlo e Camilla incontrano Trump alla Casa Bianca il 27 aprile 2026.. L'incontro mira a stabilizzare i rapporti tra Londra e Washington su Ucraina e Iran.. A Washington, il re Carlo e Camilla hanno trascorso il pomeriggio del 27 aprile 2026 sorseggiando tè nel salone verde della Casa Bianca, in una visita diplomatica che mira a ricucire i rapporti con Trump dopo le recenti tensioni politiche negli Stati Uniti. L’incontro avviene in un clima di forte polarizzazione, segnato dagli spari avvenuti due giorni fa presso l’hotel Washington Hilton. In quell’occasione, il presidente americano ha attribuito la responsabilità del clima...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Re Carlo e Trump: tè alla Casa Bianca per ricucire i rapporti

King Charles' Security Under Review Ahead of DC Visit

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Temi più discussi: Re Carlo alla Casa Bianca per il tè, al via la visita di Stato. Trump: Un uomo coraggioso; Re Carlo e Camilla in Usa, i reali accolti da Trump alla Casa Bianca; Usa, re Carlo e la regina Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania; Spari alla cena della Casa Bianca, Re Carlo chiama Trump: Informato sugli sviluppi, la visita negli Usa è confermata ma le disposizioni di sicurezza saranno ampiamente discusse.

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