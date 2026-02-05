La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica l’attuale governo per non aver ancora portato avanti un vero piano casa. Mentre Meloni annuncia nuovi alloggi, in realtà si limita a recuperare i 100mila immobili pubblici sfitti. La situazione resta critica, con molti immobili vuoti e poca azione concreta per mettere in circolazione case disponibili. La questione si fa sempre più urgente, ma le promesse sembrano lontane dalla realtà.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Gli ultimi annunci sul piano casa della premier Meloni risalgono a fine agosto. Non solo non si è materializzato nulla ma in manovra hanno messo zero, nemmeno quel poco che li avevamo spinti a mettere lo scorso anno. E mi ha fatto sorridere con amarezza la presidente del Consiglio che parla di un grande piano di 100mila alloggi. Le vorrei segnalare solo una cosa: in Italia ci sono 100mila alloggi pubblici sfitti perchè mancano le manutenzioni. Allora, prima degli annunci, mettiamo subito risorse per recuperare le case che esistono già". Lo dice Elly Schlein alla conferenza sulla casa la Nazareno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa: Schlein, 'Meloni annuncia nuovi alloggi? Recuperi intanto i 100mila pubblici sfitti'

Il Piano casa annunciato da Meloni prevede la realizzazione di circa 100 mila alloggi a prezzi contenuti nel corso dei prossimi dieci anni.

A Monza, oltre 600 persone hanno presentato domanda per accedere a un alloggio popolare, in un contesto in cui circa 5.

