Dalla Regione 150.000 euro per il comprensivo Cesalpino di Arezzo

La Regione ha approvato un finanziamento di 150.000 euro destinato al comprensivo Cesalpino di Arezzo. Il contributo serve a migliorare l’efficienza energetica della palestra dell’istituto attraverso l’installazione di impianti moderni e conformi alle norme. La decisione è stata comunicata dal presidente della regione, che ha sottolineato come questa cifra rappresenti un intervento specifico per l’adeguamento energetico della struttura.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Dalla Regione 150.000 euro per il c omprensivo Cesalpino di Arezzo Il presidente Giani: “E’ il nostro contributo per l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto con l’installazione di impianti molto moderni e a norma”. Su proposta del presidente Eugenio Giani la Giunta regionale ha approvato una delibera con la quale stanzia 150.000 euro a favore del Comune di Arezzo. “Serviranno – spiega il presidente – per i lavori di efficientamento energetico della palestra dell’Istituto comprensivo statale “Cesalpino” di via Porta Buia. Il relativo accordo di programma tra Regione e Comune sarà sottoscritto a breve. L’intervento rientra tra quelli che abbiamo deciso di finanziare per migliorare le condizioni degli istituti scolastici della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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