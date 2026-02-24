Porto di Bari aggiudicati i lavori al molo San Cataldo | Fincantieri realizzerà il nuovo Marina Il progetto
Il porto di Bari ha affidato a Fincantieri il progetto di costruzione del nuovo marina al molo San Cataldo, a seguito della firma della determina da parte dell’Autorità di sistema portuale. La decisione deriva dalla necessità di migliorare i servizi e aumentare le capacità di attracco, rispondendo alle richieste di operatori e cittadini. I lavori inizieranno presto e dureranno diversi mesi, coinvolgendo diverse imprese locali. La realizzazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo del porto.
Con la firma della determina da parte del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare adriatico meridionale, Francesco Mastro, i lavori per l’ampliamento del molo San Cataldo di Bari sono stati ufficialmente aggiudicati. A guidare l’intervento sarà un colosso del settore: il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Fincantieri infrastructure opere marittime, Boskalis Italia, Zeta ed e-Marine. L’operazione, dal valore complessivo di circa 30 milioni di euro (su un quadro economico stanziato di 39 milioni), non rappresenta solo un cantiere infrastrutturale, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per il futuro della blue economy dell'infrastruttura del capoluogo pugliese. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Nuove banchine nel molo San Cataldo, ok ai lavori: "Potenziati livelli di sicurezza del porto di Bari"L’ampliamento delle banchine al molo San Cataldo deriva dalla necessità di migliorare la sicurezza e la funzionalità del porto di Bari.
Molo San Cataldo, step decisivo: ok all?aggiudicazione dei lavori. Ospiterà fino a 8 mega yachtIl Comune di Bari ha dato il via libera all’assegnazione dei lavori per il grande porto turistico nel Molo San Cataldo.
