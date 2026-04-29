Dalla Porta c’è. Buona la prima. In un commento pubblicato online, un rappresentante ha affermato di essere soddisfatto della velocità e della competitività dimostrata finora, riconoscendo che alcuni aspetti richiedono ancora miglioramenti. Ha ringraziato il team e le persone che lo supportano, sottolineando che i progressi sono evidenti, anche se il lavoro da completare non è ancora terminato.

"Siamo stati veloci e competitivi. C’è ancora del lavoro da fare, ma siamo sulla giusta strada. Ringrazio il team e tutte le persone che mi sostengono". E’ il bilancio che Lorenzo Dalla Porta ha tracciato al termine del proprio debutto stagionale nel Campionato Italiano Velocità, che lo ha visto concludere il primo round di Misano con un duplice secondo posto. Partito dalla terza piazza sulla griglia di partenza, il pilota di Montemurlo è riuscito a chiudere sia "gara 1" che "gara 2" in seconda posizione, lo scorso fine settimana. Sulla pista intitolata all’indimenticato Marco Simoncelli, il ventinovenne sportivo si è piazzato in entrambe le gare alle spalle di Kevin Zannoni, che guida la classifica piloti con 51 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Porta c’è. Buona la ’prima’

Vittoria a Imola. Buona la prima per Lucarelli

Notizie correlate

Motociclismo, buona la prima stagionale per Dalla PortaPrato, 25 aprile 2026 - Secondo posto, dopo esser partito dalla terza posizione in griglia, che gli garantisce i primi 20 punti stagionali.

Dov’è stata girata La Buona Stella, la serie Rai che porta in prima serata la Calabria e FiumicinoIn onda su Rai 1 a partire dal 13 aprile per 3 serate, Una Buona Stella è una fiction che porta al centro i luoghi: da Fiumicino alle coste...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dalla Porta c’è. Buona la ’prima’; Dall'ortofrutta in Porta Romana a San Siro: tutto l'interismo di Dimarco; Il Papa ai nuovi preti: Siete di tutti e per tutti, tenete aperta la porta della Chiesa; Effetto Colosseo e Porta Metronia sulla metro C, i viaggiatori sono aumentati dell'11%.

Dopo Parthenope, Celeste dalla Porta è di nuovo sul set: iniziate le riprese di Costanera, opera prima di Mauro DiézSono appena iniziate le riprese di Costanera, opera prima di Mauro Diéz Concari, prodotta da Minerva Pictures, con Celeste Dalla Porta, Michele Sallicandro, Cecilia Bertozzi, Marcelo Subiotto e ... comingsoon.it

Celeste Dalla Porta: «Sono di Milano ma vivo a Roma, su di me troppi preconcetti. Sanremo? Lo farei, ma che ansia»Due anni dopo Parthenope, il film di Paolo Sorrentino che l'ha battezzata al cinema (globale), Celeste Dalla Porta si porta ancora dietro quel fascino magnetico da sirena con cui, a 26 anni e fresca ... ilmessaggero.it

Una donna, impossibilitata a uscire dalla porta principale di casa dopo una caduta, è stata recuperata dai vigili del fuoco tramite l'autoscala da una finestra della mansarda - facebook.com facebook